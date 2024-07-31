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Veteriner hekim darp edilmişti, o olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Veteriner hekim darp edilmişti, o olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 31.07.2024 13:55
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde veteriner hekimin darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın başlangıcında veteriner hekimin müvekkilinin omuzlarına sert şekilde vurduğunu söyleyen avukat Berat Kızılkan, "Olayın sonucunun kimse tarafından onaylanmayacağını biz de kabul ediyoruz ancak burada değerlendirilmesi gereken önemli husus olayın sonucundan ziyade başlangıcıdır" dedi.
Veteriner hekim darp edilmişti, yeni görüntüler ortaya çıktı
Veteriner hekim darp edilmişti, yeni görüntüler ortaya çıktı
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