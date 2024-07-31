Veteriner hekim darp edilmişti, o olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde veteriner hekimin darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın başlangıcında veteriner hekimin müvekkilinin omuzlarına sert şekilde vurduğunu söyleyen avukat Berat Kızılkan, "Olayın sonucunun kimse tarafından onaylanmayacağını biz de kabul ediyoruz ancak burada değerlendirilmesi gereken önemli husus olayın sonucundan ziyade başlangıcıdır" dedi.