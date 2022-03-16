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Veteriner bile şaştı kaldı! Bakın buzağının kalbi neresinde doğdu?

İHA
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Giriş: 16.03.2022 11:02
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yeni doğan buzağı veteriner hekimi bile şaşkına çevirdi. Veteriner bu gibi doğumların insanlar milyonda 7 veya 8 rastlanmasını rağmen hayvanlarda oldukça nadir görüldüğünü söyledi. Peki buzağının kalbi neresinde? İşte detaylar...

Kastamonu Seydiler'de Halkacılar köyünde besicilikle uğraşan bir çiftçi, ineğinin dünyaya getirdiği buzağının boğazında bir kitle olduğunu fark edince durumu veteriner hekime bildirdi.

BAKIN KALBİ NERESİNDE!

Seydiler'de görev yapan Veteriner Hekim Birol Yürük tarafından muayene edilen buzağının kalbinin boynunda olduğu tespit etti. Kalbi boğazında doğan buzağının aynı zamanda sol tarafında da kasılmaların olduğunu ve vücut sıcaklığının da düştüğü tespit edildi.

"MESLEK HAYATIMIZDA İLK DEFA KARŞILAŞTIK"
Kalbi boğaz kısmında doğan buzağıyı muayene eden Veteriner Hekim Birol Yürük, "Seydiler'in Halkacılar köyünden bir yetiştiricimiz ineğinin doğum yaptığını ve buzağısının boyun bölgesinde bir şişlik olduğunu söyledi. Bizlerde muayene için köye gittiğimizde buzağının kalbinin normal şekilde yerinde olması gereken yerde değil de boyun bölgesinde olduğunu ve avuç içimize aldığımızda buzağının kalbinin avucumuzun içinde attığını fark ettik. Buzağımızın sol bölgesinde doğuma bağlı olarak bacak bölgesinde kasılma mevcuttu. Vücut derecesi de düşmüş, hatta ölçtüğümde 32 dereceydi. Bu tür doğumlar insanda milyonda 7 ila 8 arasında olmasına rağmen hayvanlarda daha düşük şekilde gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir doğum ilk defa başımıza geldi, bizler bu durumla meslek hayatımızda ilk defa karşılaştık" dedi.

"KALP GEREKEN YERDE OLMADIĞI İÇİN…"

Buzağının kalbinin olması gereken yerde olmadığını söyleyen Yürük, "Akciğerleri normal. Kalbin atımı da dakikada 85 civarında. Kalp gereken yer olmadığı içinde sol taraftaki eklem kasılmış durumda. Kalbin atışı her iki taraftan da rahatlıkla görülebiliyor" diye konuştu.

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