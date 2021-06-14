Verdiği kritik kararla bambaşka bir hayatı oldu! Rahat yaşamı bırakıp bu işe girdi! İşte sonuç

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 11 boyunca bankacılık ve otomotiv gibi özel sektörde çalıştıktan sonra üretim yapmak isteyen Ümran Akça, hibe desteği ile kurduğu mantar tesisinde siparişlere yetişemiyor. Kendi işinin patronu olan iş kadını, taleplere ise yetişemediklerini belirtiyor.