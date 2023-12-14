Venezuela’da katliam gibi kaza! 16 araç küle döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Venezuela’nın başkenti Karakas ile Guarenas arasındaki otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Zincirleme trafik kazasına yüksek derece yanıcı madde taşıyan bir kamyonun karışması sonucu yangın çıktı. Yangında 16 araç küle dönerken, en az 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN