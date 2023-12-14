14 Aralık 2023, Perşembe
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Venezuela’da katliam gibi kaza! 16 araç küle döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Venezuela’nın başkenti Karakas ile Guarenas arasındaki otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Zincirleme trafik kazasına yüksek derece yanıcı madde taşıyan bir kamyonun karışması sonucu yangın çıktı. Yangında 16 araç küle dönerken, en az 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.