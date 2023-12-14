14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Venezuela’da katliam gibi kaza! 16 araç küle döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Venezuela’da katliam gibi kaza! 16 araç küle döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2023 01:25
Venezuela’nın başkenti Karakas ile Guarenas arasındaki otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Zincirleme trafik kazasına yüksek derece yanıcı madde taşıyan bir kamyonun karışması sonucu yangın çıktı. Yangında 16 araç küle dönerken, en az 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Venezuela’da katliam gibi kaza!
Venezuela’da katliam gibi kaza!
Yüksekova’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı!
Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı!
Ankara’da kuş sürüsü görenleri şaşkına çevirdi!
Ankara’da kuş sürüsü görenleri şaşkına çevirdi!
Seyir halindeki araç alev alev yandı!
Seyir halindeki araç alev alev yandı!
Van Gölü’ndeki kuşlar neden göç etmedi?
Van Gölü’ndeki kuşlar neden göç etmedi?
Yeni yılda doğa olayları tedirginliği!
Yeni yılda doğa olayları tedirginliği!
Ajda Pekkan’dan Gazze çağrısı!
Ajda Pekkan’dan Gazze çağrısı!
Tarımda sigortalılık oranı artacak!
Tarımda sigortalılık oranı artacak!
20’nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri!
20'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri!
Ayrı yaşadığı eşine kızdı, evi yaktı
Ayrı yaşadığı eşine kızdı, evi yaktı
Mandalina kolisinden çıkan şoke etti
Mandalina kolisinden çıkan şoke etti
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası
Daha Fazla Video Göster