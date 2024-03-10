10 Mart 2024, Pazar
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Veliye zam var öğretmene yok! Özge öğretmeninin özel okul isyanı: 6.500 TL maaş teklif ettiler
Özel okullarla ilgili, velilerden talep edilen fahiş ücretlerin dışında bir tartışma konusu daha var. O da öğretmenlere ödenen maaşlar. Asgari ücretin bile altında ücretlerle çalıştırılan öğretmenler. Yani velilerden talep edilen edilen fahiş ücretler, iş öğretmene maaş ödemeye gelince, en alt sınırın bile altında kalıyor. Özel okullarda görev yapan öğretmenler de isyan ediyor haklı olarak. Eskişehirli Özge öğretmen de onlardan biri. Tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dile getirdi.