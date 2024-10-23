Veliler öğrencilerin önünde saç saça kavga etti!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki kadın veli okul çıkışı, öğrencilerin gözü önünde saç saça baş başa kavga etti. Veliler güçlükle ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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