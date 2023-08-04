05 Ağustos 2023, Cumartesi
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Veliefendi Hipodromu'nun yakınında yangın: Çok sayıda araç küle döndü
Bakırköy'de Veliefendi Hipodromu'nun yakınında yarış atlarının taşındığı araçların park halinde bulunduğu otoparkta yangın çıktı. Yangında çok sayıda araç küle döndü. İtfaiye görevlileri yangını kısa sürede söndürdü.