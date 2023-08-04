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Veliefendi Hipodromu'nun yakınında yangın: Çok sayıda araç küle döndü

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Giriş: 04.08.2023 23:46
Bakırköy'de Veliefendi Hipodromu'nun yakınında yarış atlarının taşındığı araçların park halinde bulunduğu otoparkta yangın çıktı. Yangında çok sayıda araç küle döndü. İtfaiye görevlileri yangını kısa sürede söndürdü.
Veliefendi Hipodromu’nun yakınında yangın
Veliefendi Hipodromu'nun yakınında yangın
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