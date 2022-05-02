02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Vegan beslenme yaygınlaşıyor
Son günlerde vegan beslenmeye ilgi giderek artıyor. Özellikle vegan beslenen aileler çocuklarını da vegan beslemeyi tercih ediyor. Peki, büyüme ve gelişme çağında vegan beslenme ne kadar sağlıklı? Uzmanlar bu konuda ne öneriyor? İşte yanıtı.