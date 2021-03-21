Vefat sayısında korkutan yükseliş! 100'ü geçti | 21 Mart 2021 koronavirüs tablosu açıkladı

Son dakika haberleri... Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 428 oldu. İşte 21 Mart koronavirüs tablosunda son durum... Toplam vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, can kaybı 30 bin 61 oldu.

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Mart 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 189 bin 906 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 965 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 102 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye çıktı.

Toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, vefat sayısı 30 bin 61, ağır hasta sayısı 1568 oldu.