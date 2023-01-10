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Vefat eden yazar Yaşar Kaplan kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi

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Giriş: 10.01.2023 18:05
Almanya'da vefat eden fikir adamı, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan'ın cenazesi toprağa verildi. Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.
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