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Vedat Aşçı ve korumaları Kaya Sabancı'ya saldırıp hastanelik etti

İHA
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Giriş: 21.06.2024 09:14
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü iş insanları birbirine girdi. İddiaya göre ünlü iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları, Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı darp edip restoranın önüne attı. Kaya Sabancı aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı.
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