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Vatandaştan İBB'ye asansör tepkisi

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Giriş: 05.02.2023 11:51
İstanbul'daki birçok toplu ulaşım aracının asansörü çalışmıyor. Periyodik olarak bakımı yapılmadığı iddia edilen asansörler, mağdur insan sayısını da artırıyor.

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Vatandaştan İBB’ye asansör tepkisi
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