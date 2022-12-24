24 Aralık 2022, Cumartesi
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Vatandaştan Başkan Erdoğan'a asgari ücret teşekkürü: Bizi enflasyona ezdirmedi
Asgari ücrete yapılan tarihi zam, milyonlarca vatandaşı mutlu etti. 2022 yılında sağlanan yüzde 100’lük artış oranından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Erdoğan’ın her zaman olduğu gibi işçinin yanında durduğunu vurguladılar.