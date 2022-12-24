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Vatandaştan Başkan Erdoğan'a asgari ücret teşekkürü: Bizi enflasyona ezdirmedi

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Giriş: 24.12.2022 10:38
Asgari ücrete yapılan tarihi zam, milyonlarca vatandaşı mutlu etti. 2022 yılında sağlanan yüzde 100’lük artış oranından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Erdoğan’ın her zaman olduğu gibi işçinin yanında durduğunu vurguladılar.
Vatandaştan Erdoğan’a asgari ücret teşekkürü
Vatandaştan Erdoğan'a asgari ücret teşekkürü
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