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Vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı

Vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 12:05
Güncelleme:28.08.2024 12:10
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
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