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Vatandaşlardan Süleyman Soylu'ya tam destek |Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan döndü ve istifası kabul edilmedi. Vatandaşlar bu durumu sevinçle karşıladı. Yurdun birçok noktasında destekler peş peşe geldi.
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