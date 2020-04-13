Vatandaşlardan Süleyman Soylu'ya tam destek |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan döndü ve istifası kabul edilmedi. Vatandaşlar bu durumu sevinçle karşıladı. Yurdun birçok noktasında destekler peş peşe geldi.