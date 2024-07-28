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Vatandaşlardan şiddet gören ‘Kadife' yeni yuvasında yaşayacak

Vatandaşlardan şiddet gören ‘Kadife' yeni yuvasında yaşayacak

İHA
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Giriş: 28.07.2024 11:42
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşların şiddetine maruz kalan eşeğe koruma altına alan hayvan severler eşeğe kadife ismini verdi. Eşeğin şiddet gördüğü anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şiddet gören ‘Kadife’ yeni yuvasında yaşayacak
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