28 Temmuz 2024, Pazar
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Vatandaşlardan şiddet gören ‘Kadife' yeni yuvasında yaşayacak
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşların şiddetine maruz kalan eşeğe koruma altına alan hayvan severler eşeğe kadife ismini verdi. Eşeğin şiddet gördüğü anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.