Vatandaşlar tedirgin! Havalar ısındı Büyükçekmece'yi 'kronomid' sardı

Büyükçekmece''de havaların ısınmasıyla birlikte 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekler yine ortaya çıktı. İlçede oturanlar, balkon kapıları ile pencerelerini açamazken, ilaçlamanın yetersiz olmasından şikayet etti. Vatandaşlar, "Sivrisinekler yüzünden camları açamıyoruz. Arada bir ilaçlama yapılıyor ama yetersiz. Camı açtığımız zaman evin içi kuyruklu sineklerle doluyor." diyerek tepki gösterdi.