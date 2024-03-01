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Vatandaşlar hayrete düştü! İklim değişikliği meyveleri de şaşırttı

İHA
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Giriş: 01.03.2024 11:09
İklim değişikliğinin en fazla etkisinin görüldüğü ağaçlardaki zamansız çiçek ve ürün verme olayı vatandaşları hayrete düşürüyor. Yaşar Gencel, "Böyle bir olayı daha önce hiç görmedim." dedi.
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