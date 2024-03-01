Vatandaşlar hayrete düştü! İklim değişikliği meyveleri de şaşırttı

İklim değişikliğinin en fazla etkisinin görüldüğü ağaçlardaki zamansız çiçek ve ürün verme olayı vatandaşları hayrete düşürüyor. Yaşar Gencel, "Böyle bir olayı daha önce hiç görmedim." dedi.

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