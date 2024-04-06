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Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yollarda! O bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu! İşte güzergahlar...

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Giriş: 06.04.2024 14:18
Ramazan bayramına günler kala memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara düşerken bazı bölgelerde yoğun trafik oluştu. Özellikle Anadolu Otoyolu Bolu geçisinde yoğunluk hakimken bu yoğunluğun iftar sonrası daha da artması bekleniyor. İşte kritik geçiş noktalarındaki trafikte son durum...
Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yollarda
Vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yollarda
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