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Vatandaşın Türk Bayrağı'na olan hassasiyeti takdir topladı: Karlar içinden alıp temizledi

İHA
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Giriş: 24.01.2022 21:32
Türkiye'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da sokaklar karlar altında kaldı. Arnavutköy'de bir vatandaş karla kaplı yolda ilerlerken gördüğü Türk Bayrağı'nı yerden alıp önce karlarından temizledi ve sonrasında bayrağı alarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşın bayrağa karşı olan hassasiyeti sosyal medyada takdir topladı.
Vatandaşın bayrak hassasiyeti takdir topladı
Vatandaşın bayrak hassasiyeti takdir topladı
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