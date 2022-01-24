Vatandaşın Türk Bayrağı'na olan hassasiyeti takdir topladı: Karlar içinden alıp temizledi

Türkiye'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da sokaklar karlar altında kaldı. Arnavutköy'de bir vatandaş karla kaplı yolda ilerlerken gördüğü Türk Bayrağı'nı yerden alıp önce karlarından temizledi ve sonrasında bayrağı alarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşın bayrağa karşı olan hassasiyeti sosyal medyada takdir topladı.