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Vatandaşın müdahalesi faciayı önledi: Az kalsın TIR yanıyordu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.07.2024 16:57
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde TIR’ın dorsesinin balataları tutuşması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.
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