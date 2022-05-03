03 Mayıs 2022, Salı
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Vatandaşa bayramı zehir ettiler! Birkaç "kendini bilmez"in yaptığı az kalsın faciaya neden oluyordu
Gaziosmanpaşa'da 2'si arka camdan dışarı sarkan 4 kişinin bulunduğu otomobil, sokakta park halinde olan bir araca çarptıktan sonra fırına girdi. Fırındaki 2 kişi yaralanırken kaza sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan otomobildekiler olay yerinden kaçtı. Kaza anı fırının güvenlik kamerasına da yansıdı.