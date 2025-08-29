29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı

Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 19:22
Düzce Belediyesi, yerli üretimi desteklemek ve halkla paylaşmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Uzun’un öncülüğünde, yerli tohumla üretilen "Minika" adlı küçük boyutlu kavunlar, Cuma namazı çıkışı Merkez Büyük Cami önünde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Toplam 5 ton kavun, Düzce Belediyesi’nin desteğiyle halkla buluşturulurken, etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Mehmet Saygun da katılarak vatandaşlara ikramda bulundu. Etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Bu yıl Düzce’de kavun ve karpuz yetiştiriciliği adına güzel bir adım atıldı. Yerli tohumla üretim yapan bu girişimi, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü canı yürekten destekledi. Bizler de bu güzel ürünleri halkımıza ikram etmek için buradayız" dedi. Düz-Tar Tarım tarafından yetiştirilen ve lezzeti ile dikkat çeken kavunlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ücretsiz dağıtım vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
6 kişinin bindiği motosiklet devrildi: 6 yaralı
6 kişinin bindiği motosiklet devrildi: 6 yaralı
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
Parke taşı döşemeyi reddeden zabıtalara CHP’li başkandan sopalı saldırı
Parke taşı döşemeyi reddeden zabıtalara CHP’li başkandan sopalı saldırı
Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Ömer Halisdemir Parkı ve Yenidoğan Hatıra Ormanı açıldı
Ömer Halisdemir Parkı ve Yenidoğan Hatıra Ormanı açıldı
14 farklı güzellik salonuna operasyon: 18 şüpheli gözaltında
14 farklı güzellik salonuna operasyon: 18 şüpheli gözaltında
6 katlı apartmanda yangın korku dolu anlar kamerada
6 katlı apartmanda yangın korku dolu anlar kamerada
Başkan Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydınlı çocuklar geleceğe kulaç atıyor
Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydınlı çocuklar geleceğe kulaç atıyor
Gitar çantasındaki cips paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
Gitar çantasındaki cips paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
Bürokratik engel gurbetçiyi canından etti!
Bürokratik engel gurbetçiyi canından etti!
Turistlerin karavanı ile TIR çarpıştı!
Turistlerin karavanı ile TIR çarpıştı!
Bu görüntünün beledini ödedi!
Bu görüntünün beledini ödedi!
Daha Fazla Video Göster