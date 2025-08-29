Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı

Düzce Belediyesi, yerli üretimi desteklemek ve halkla paylaşmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Uzun’un öncülüğünde, yerli tohumla üretilen "Minika" adlı küçük boyutlu kavunlar, Cuma namazı çıkışı Merkez Büyük Cami önünde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Toplam 5 ton kavun, Düzce Belediyesi’nin desteğiyle halkla buluşturulurken, etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Mehmet Saygun da katılarak vatandaşlara ikramda bulundu. Etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Bu yıl Düzce’de kavun ve karpuz yetiştiriciliği adına güzel bir adım atıldı. Yerli tohumla üretim yapan bu girişimi, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü canı yürekten destekledi. Bizler de bu güzel ürünleri halkımıza ikram etmek için buradayız" dedi. Düz-Tar Tarım tarafından yetiştirilen ve lezzeti ile dikkat çeken kavunlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ücretsiz dağıtım vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

