"Vatan sağ olsun"

Türkiye Pençe-Kilit şehitlerini sonsuzluğa uğurladı. Kahraman 6 askerden biriydi Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı. Hepimizin ciğerleri yanıyor elbet ama ateş en çok da düştüğü yeri yakıyor. Şehidin annesi ve ablasıyla yaptığımız özel röportaj...