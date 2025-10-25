Vatan Caddesi’nde İBB’nin yaptığı yol çalışması çöktü! Fatih Belediyesi ekipleri anında müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun süredir sürdürülen ve vatandaşlar için aylardır ciddi bir mağduriyete neden olan Vatan Caddesi’ndeki Yaklaşık üç gün önce tamamlanarak trafiğe açılan yol, bugün sabah saatlerinde çöktü. Fatih Belediyesi ekipleri müdahale ederek gerekli dolgu ve kapatma işlemi gerçekleştirdi.

