02 Mart 2024, Cumartesi
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Varto'da "at eyeri" kavgası kanlı bitti: 13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü
Olay, Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yılanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (13) isimli çocuk, R.H. (20), isimli şahsın atının eyerini çaldığını ileri sürmesi üzerinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucu R.H., kendisine isnat edilen olaya kızarak evinden aldığı av tüfeği ile E.B.'ye ateş etti. E.B. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Varto Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından E.B.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme sonucunda maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Muş'a gönderildi.