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Vapur seferlerine fırtına engeli! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.12.2023 18:20
Fırtına ve yağışın yarın öğlen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle Maltepe- Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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