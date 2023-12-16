Vapur seferlerine fırtına engeli! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

Fırtına ve yağışın yarın öğlen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle Maltepe- Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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