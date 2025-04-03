03 Nisan 2025, Perşembe
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Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi!
Gençlik ve Spor Van İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla düzenlenen fener alayı, coşkulu bir atmosferde yapıldı. Kent Park’tan başlayarak İki Nisan Caddesi’ne kadar devam eden yürüyüşe, çok sayıda vatandaş ellerinde meşalelerle katıldı. Genç sporcuların omuz omuza yürüdüğü etkinlikte, açılan dev Türk bayrağı yürüyüşe anlam kattı.