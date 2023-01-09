Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili

Van'da dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okullar tatil edildi.

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