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Vaniköy skandalında yeni gelişme! CHP'li İBB'nin göz yumduğu belgelendi: Ağaç kıyımına

Vaniköy skandalında yeni gelişme! CHP'li İBB'nin göz yumduğu belgelendi: Ağaç kıyımına "basit onarım" kılıfı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 09:31
Güncelleme:27.08.2024 09:33
CHP'li İBB'nin skandallarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İBB bu kez Üsküdar'a bağlı Vaniköy'de kendi sorumluluğundaki alanda izinsiz villa inşaatına göz yumdu. Bu skandalın ortaya çıkması ile Çevre Bakanlığı devreye girdi ve bölgedeki denetimler sonucu onlarca ağacın villa için katledildiği ortaya çıktı. Sözde çevrecilerin sessiz kaldığı bu ağaç kıyımına ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li belediye yetkililerinin, “Basit Onarım Belgesi” adı altında yapıdaki değişimi her hafta denetlemelerine rağmen kaçak yapıya müdahale etmedikleri ve sessiz kaldıkları belgelerle ortaya çıktı. Kültür Bakanlığı'ndan izin almamak için özellikle alınan izin belgesine ise ahaber.com.tr ulaştı. İşte detaylar...
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