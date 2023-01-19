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Vaniköy Camii küllerinden doğuyor! 358 yıllık cami yeniden cemaati ile buluşacak

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 10:41
İstanbul Üsküdar'daki yalı camilerden biri olan 358 yıllık Vaniköy Camii, 2 yıl önce elektrik kontağından çıkan yangında büyük hasar görmüştü. Caminin yeniden ihyasını Kalyon Vakfı üstlendi. Çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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