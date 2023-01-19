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Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile yeniden ayağa kalktı! 358 yıllık cami küllerinden doğuyor

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Giriş: 19.01.2023 10:01
2020 yılında çıkan yangın sonucunda Vaniköy Camii büyük oranda tahrip olmuş; ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, hünkâr kasrının iç mekânları da kullanılamaz hale gelmişti. Vaniköy Camii, yaşanan yangın sonrası özgün detayları dikkate alınarak Kalyon Vakfı tarafından "Şehre Vefa" misyonu ile restorasyonu üstlenildi. Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, "Çam keresteleri Dursunbey'den, meşe keresteleri Yenice'den, mermerleri Marmara Adası'ndan getirterek özgün malzemeler ile şu ana kadar restorasyonun yüzde 90'lık kısmını tamamladık" dedi.
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