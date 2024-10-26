Van’da yüzlerce karga gökyüzünü kapladı!

Van'ın Edremit ilçesinde toplanan yüzlerce karga, gökyüzünü adeta siyaha bürüdü. Her yıl kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çeşitli bölgelerde toplanan kargalar, güvenlik, yiyecek arayışı gibi nedenlerle büyük gruplar halinde hareket ediyor. Edremit semalarında karanlık bir bulut gibi süzülen yüzlerce karga, ilginç görüntüler oluşturdu.

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