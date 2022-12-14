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Van’da toprak için için yandı! 5 bilim insanı harekete geçti

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Giriş: 14.12.2022 16:47
Güncelleme:14.12.2022 16:47
Van'daki esrarengiz görüntüler herkesi telaşlandırdı. 3 bölgede yanan toprak ihbarıyla ilgili 5 bilim insanı hareket geçti. Bölgede araştırma yapan bilim insanları numune aldıkları toprağı inceledi.
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