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Van’da tipiye yakalanan Fransız çift Güzeldere Geçidi’nde tünele sığındı

Van'da tipiye yakalanan Fransız çift Güzeldere Geçidi'nde tünele sığındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 21:41
Van'a 90 kilometre uzaklıktaki 2 bin 750 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde dün aniden bastıran tipiye yakalanan Fransız çift Quentin Oustelandt (31) ve Zoë Lepilleur (28), tünele sığınarak hayata tutundu. Bisikletleriyle dünya turuna çıkan ve şu ana kadar 5 ülke gezip, Türkiye'de de 14 kenti gezerek 8 bin kilometre yol kat eden çift, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.
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Van’da tipiye yakalanan Fransız çift Güzeldere Geçidi’nde tünele sığındı
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