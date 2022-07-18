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Van'da şoke eden olay! Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları şoke etti: Tırnak makası… Çivi… Bozuk para… Yok yok!

İHA
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Giriş: 18.07.2022 10:17
Van'da karın ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 25 yaşındaki genç kadının midesinden çıkan metal parçalar, ameliyatı gerçekleştiren doktorları şaşkına çevirdi. Kesici cisimleri poşete sarmış...
Midesinden çıkanlar doktorları şoke etti MİDESİNDEN ÇIKANLAR DOKTORLARI ŞOKE ETTİ

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