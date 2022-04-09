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Van'da sokak köpeği dehşeti: Genç kıza 6 köpek birden saldırdı! Korku dolu anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2022 10:39
Son dönemde artan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Sokak hayvanlarının saldırıları sonucunda geçtiğimiz günlerde yaşanan acı tablolalar henüz hafızalardaki yerini korurken, Van'da çekilen bu görüntüler tüyler ürpertti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde giden genç bir kızın etrafını 6 köpek birden sardı. Büyük korku ve paniğe kapılan genç kız can havliyle köpeklere elindekileri sallayarak kendini korumaya çalıştı. Köpeklerin çekilir gibi olduğu bir anda genç kız aniden koşmaya başlayınca, 6 köpek bu sefer genç kızın peşinden koşarak yere yatırdı. Yere düştükten sonra kamera kadrajından çıkan kızın durumu hakkında henüz bilgi alınamadı.
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