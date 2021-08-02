Van’da sele kapılan kadın A Haber’e konuştu: Korktum, bayıldım

Van Başkale'de sağanak sonucu yaşanan selde 6 ev yıkılmış, 1 kişi de son anda kurtarılmıştı. İşte o bölgede yeniden sel meydana geldi. Sele kapılan Kader Yurtseven A Haber’e konuştu. Kader Yurtseven, “Selde evimiz yıkıldı, bizim hiçbir şeyimiz kalmadı. Kardeşimi ararken düşüp bayıldım. Komşumuz beni kurtardı.” ifadelerini kullandı.

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