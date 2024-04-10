12 Nisan 2024, Cuma
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Van'da sağanak yağıştan dolayı vatandaş ve seyyar satıcılar zor anlar yaşadı!
Van'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, bayram alışverişine çıkanlar ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda tezgahlarını kuran seyyar satıcılara zor anlar yaşattı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafik yoğunluğu oluştu, bayram alışverişine çıkanlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Sağanakla birlikte kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış, bayram alışverişinde olanlar ile caddelerde tezgahlarını kuran seyyar satıcılar da zor anlar yaşattı.