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Van'da sağanak sonrası sel

Van'da sağanak sonrası sel

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 12:56
Van'ın Saray ilçesinde sağanak sonrası sel oldu. Evleri su bastı, yollar göle döndü.
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