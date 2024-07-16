Van’da sağanak sele neden oldu! Erzurum’da şiddetli yağış dereleri taşırdı

Van'ın Saray ilçesinde şiddetli yağış afeti de beraberinde getirdi. Selde ekili alanlar zarar gördü. Erzurum da sağanağın etkili olduğu bir diğer ildi. Pasinler ilçesinde dere taştı.

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