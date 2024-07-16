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Van’da sağanak sele neden oldu! Erzurum’da şiddetli yağış dereleri taşırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 10:10
Van'ın Saray ilçesinde şiddetli yağış afeti de beraberinde getirdi. Selde ekili alanlar zarar gördü. Erzurum da sağanağın etkili olduğu bir diğer ildi. Pasinler ilçesinde dere taştı.
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Şiddetli yağış dereleri taşırdı
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