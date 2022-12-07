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Van'da mevsimin ilk karı düştü! Beyaz şehri kapladı

DHA
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Giriş: 07.12.2022 14:43
Van'da etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, 2 mezra yolu kapandı. İpekyolu ilçesine bağlı iki mezra yolu da kar ve tipi nedeniyle kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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