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Van'da LPG tankında 290 adet cep telefonunu ele geçirildi

Van'da LPG tankında 290 adet cep telefonunu ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 14:34
Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından lüks bir aracın LPG tankında 290 adet cep telefonu ele geçirildi.
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