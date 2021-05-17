Van'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6), hayatını kaybetti. Küçük kız sabah erken saatlerinde bir anda evlerinin yakınlarındayken ortadan kayboldu. Ailesi kızlarını bulamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan arama çalışmaları sonrasında küçük kızın köpeklerin saldırısı sonrası öldüğü tespit edildi. Minik Ruken'in cansız bedeni ise evine 500 metre uzaklıkta buludu. Küçük kız gözyaşları içinde defnedildi.