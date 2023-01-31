Van’da köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Küçük Emir’in ölümünde yeni detay

Van'da 10 yaşındaki Mete Durna arkadaşlarıyla top oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 4’üncü sınıf öğrencisi Durna, gece saatlerinde toprağa verildi. 25 Ocak'ta köpeği sahiplenen, 30 Ocak'ta ise sokağa saldığı belirlenen H.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.