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Van’da hayvanlar tahnit sanatıyla müzede tanıtılıyor! 25 hayvanın tahniti yapıldı

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 16:52
Van'da, doğada ölü bulunan ya da tedavi sırasında ölen yaban hayvanları tahnit yöntemiyle doldurularak müzede sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa müzeden aktardı.
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