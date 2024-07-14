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Van'da gölete giren çocuk boğuldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 17:18
Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.
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