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Van'da göçmen operasyonu! 8 kişi yakalandı

İHA
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Giriş: 22.07.2022 14:49
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı, 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı.
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