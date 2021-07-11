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Van'da göçmen faciası: 12 ölü! Son gelişmeleri aktardı

A Haber
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Giriş: 11.07.2021 11:22
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildikten sonra alev topuna döndü. 6'sı yanarak olmak üzere 12 kişi can verdi. 20 kişi de yaralandı. Van Valiliği kaza ile ilgili açıklama yaptı. Kazayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik anlattı.
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