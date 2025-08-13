14 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Van'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel ahlaka karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik yürütülen 3 aylık fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda, il merkezindeki farklı adreslere 8 Ağustos 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti" suçlarının faili oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.