Van’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel ahlaka karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik yürütülen 3 aylık fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda, il merkezindeki farklı adreslere 8 Ağustos 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti" suçlarının faili oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN